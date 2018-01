Confiança bate Comercial-MS na Série C O Confiança venceu o Comercial-MS, por 3 a 1, neste domingo à tarde em Aracaju, no único jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No jogo de volta, em Campo Grande, o time sergipano pode até perder por 1 a 0 para garantir vaga pelo Grupo 40. O vencedor deste confronto vai enfrentar o Cene-MS pelo Grupo 62. A terceira fase da Série C vai reunir 28 clubes, com 14 jogos no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. As datas estão definidas pela CBF nos dias 22, 26 e 29 de outubro. Quatro clubes paulistas continuam na disputa: Bragantino, Ituano, Santo André e Botafogo.