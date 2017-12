Confiança e Inter não saem do 0 a 0 Confiança e Internacional não saíram do 0 a 0 no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, em Aracaju, na noite desta quarta-feira. A partida teve poucas jogadas de área, quase sempre nascidas de cruzamentos de bolas paradas. Na melhor chance do primeiro tempo, para o Inter, Nilmar cabeceou uma bola para fora quando estava livre, a dois metros do gol. Na segunda etapa apareceram algumas jogadas individuais, isoladas, que não mudaram o ritmo do jogo. Aos 21 minutos, Dagil fez um carnaval na defesa do Inter, mas chutou a bola para longe na hora de concluir. Logo depois foi a vez de Bruno receber um passe quando estava livre, na grande área, para desperdiçar mais um lance para o Confiança. O Inter respondeu com uma jogada de Cleiton Xavier, aos 31 minutos. Ele driblou três zagueiros e passou para Chiquinho, que chutou para fora. Aos 43, Dagil passou por Alexandre Lopes e, da marca do pênalti, errou o gol que daria a vitória ao Confiança.