Confiança fica com última vaga na Série C O Confiança garantiu a última vaga na quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C, ao eliminar o Cene-MS, nesta quinta-feira à noite, em Aracaju. O time da casa venceu no tempo normal, por 2 a 0, com gols de Carlos Henrique e Dagil, depois assegurou a vaga na cobrança de pênaltis ao vencer por 9 a 8. O Cene tinha vencido o primeiro confronto por 2 a 0 em casa, e podia perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga no Grupo 62. O próximo adversário do Confiança será o Botafogo-PB, em Campina Grande, domingo, pelo Grupo 73. A volta acontecerá , em Aracaju, na quarta-feira. A nova fase será disputada por 14 clubes, divididos em sete grupos de dois cada que se enfrentam em dois jogos. Os sete vencedores garantirão vagas, enquanto a oitava vaga será preenchida pelo time de melhor índice técnico. Sorteio da CBF definiu os locais dos jogos. Os de ida serão realizados domingo. Os de volta serão disputados na quarta-feira. Confira os confrontos da quarta fase: Grupo 71 - Tuna Luso-PA x Imperatriz-MA; Grupo 72 - Campinense-PB x Itapipoca-CE; Grupo 73 - Botafogo-PB x Confiança-SE; Grupo 74 - Palmas-TO x CFZ-DF; Grupo 75 - Bragantino-SP x Tupi-MG; Grupo 76 - Cabofriense-RJ x Santo André-SP; Grupo 77 - Ituano-SP x RS-RS.