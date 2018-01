Confiança-SE derrota Comercial-MS O Campeonato Brasileiro da Série C teve 13 jogos nesta quarta-feira, 12 deles válidos pela terceira fase da competição. A partida de volta da segunda fase entre Comercial-MS e Confiança-SE terminou com vitória dos sergipanos por 1 a 0 . Com a vitória por 3 a 1 em Aracaju, o Confiança segue na competição. As 24 equipes voltam a se enfrentar no próximo fim de semana valendo vaga para as oitavas-de-final da Série C. Os 12 classificados vão ter que esperar a definição das chaves que ainda estão em andamento. O Confiança vai enfrentar o Cene-MS, enquanto o Tupi-MG aguarda o resultado do julgamento que envolve os cariocas Americano e Goytacaz para saber o adversário. Confira os resultados de quarta-feira: Grupo 40 - Comercial-MS 0 x 1 Confiança-SE; Grupo 57 - Tuna Luso-PA 2 x 0 Rio Branco-AC; Grupo 58 - Imperatriz-MA 3 x 1 Viana-MA; Grupo 59 - Guarany-CE 1 x 1 Itapipoca-CE; Grupo 60 - ASA-AL 0 x 1 Campinense-PB; Grupo 61 - Sergipe-SE 0 x 0 Botafogo-PB; Grupo 63 - Palmas-TO 0 x 0 Serc-MS; Grupo 64 - CFZ-DF 1 x 1 Ituiutaba-MG; Grupo 65 - Bragantino-SP 1 x 0 Rio Branco-MG; Grupo 67 - Olaria-RJ 1 x 3 Cabofriense-RJ; Grupo 68 - Santo André-SP 4 x 0 Botafogo-SP; Grupo 69 - Ituano-SP 3 x 2 União Bandeirante-PR; Grupo 70 - RS-RS 1 x 0 Pelotas-RS.