Confiança vence e classifica o Santos à próxima fase da Copa São Paulo

Líder da chave, com seis pontos, o Santos se classificou por causa do confronto direto entre Confiança-SE e América-PE, ambos com três, na próxima rodada, ou seja, apenas uma das equipes pode igualar o time alvinegro.

Pelo Grupo 12, em Águas de Lindoia (SP), o Guarani deixou a definição da classificação para a última rodada. No estádio Leonardo Barbieri, o time campineiro ficou no empate com o Náutico por 1 a 1. As duas equipes têm dois pontos na tabela de classificação.

Quem se complicou foi o Penapolense, pois acabou goleado pelo Vila Nova-GO por 4 a 1, de virada, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP), pelo Grupo 3. Os paulistas estão na lanterna sem nenhum ponto, enquanto que os goianos mantiveram 100% de aproveitamento e encaminharam a classificação.

Pelo Grupo 13, o Capivariano somou seu primeiro ponto ao ficar no empate com o Real Noroeste-ES por 0 a 0, na Arena Capivari, em Capivari (SP).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ITUANO SE CLASSIFICA - Quatro jogos começaram às 17 horas. O Ituano derrotou a Desportiva-ES por 3 a 2 e garantiu a classificação antecipada no Grupo 16. O Sport também ficou perto da vaga após bater o Rio Preto por 2 a 0, no Grupo 2. Os outros dois jogos, entre Internacional-SP x Bragantino e Noroeste x União Barbarense, terminaram empatados.

Confira alguns resultados da segunda rodada da Copa São Paulo:

Capivariano-SP 0 x 0 Real Noroeste-ES

Penapolense-SP 1 x 4 Vila Nova-GO

Ferroviária-SP 1 x 2 Confiança-SE

Náutico-PE 1 x 1 Guarani-SP

Ituano-SP 3 x 2 Desportiva-ES

Rio Preto-SP 0 x 2 Sport-PE

Internacional-SP 2 x 2 Bragantino-SP

Noroeste-SP 1 x 1 União Barbarense-SP