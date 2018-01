Confiança vira arma do São Caetano Num ambiente tranqüilo, provocado pela vitória sobre o Brasiliense por 2 a 0, os jogadores do São Caetano voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira. A volta da confiança pode ser uma importante arma para o jogo contra o Atlético Mineiro, sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o time do ABC terá os retornos de lateral-direito Renaldo e do zagueiro Douglas. Ambos estavam suspensos. O volante Claudecir também poderá ser a novidade. Ele seria titular contra o Brasiliense, mas problemas estomacais impediram ele de atuar. E chegará numa boa hora, porque o volante Júlio César recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe em Belo Horizonte. O volante junta-se a Gustavo, que pegou dois jogos de gancho, e Paulo Miranda, que foi suspenso por quatro partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A diretoria ainda está à procura de reforços. Em princípio, a prioridade é a contratação de um meia. O ex-palmeirense Marcel chegou a ser sondado, mas ele acabou acertando com o Grêmio. O São Caetano ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro com 11 pontos ganhos.