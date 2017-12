Confiança volta ao Flamengo O técnico João Carlos festejou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 4 a 3, com cautela. Apesar de feliz pelo expressivo resultado, disse o que o time precisa acertar mais para voltar à grande fase. "Foi uma semana positiva, com dois belos resultados e boas perspectivas", declarou, referindo-se também à goleada sobre o Once Caldas, no meia da semana, pela Taça Libertadores da América. Ele comentou que seu time teve muita personalidade para superar o a equipe paulista, depois de ter o zagueiro Fernando expulso e diante da adversidade no placar, quando perdia por 3 a 2. "A torcida do Flamengo nos apoiou a está voltando a acreditar na equipe, o que é importante." Para o meia Juninho, considerado o melhor em campo no clássico, o Flamengo jogou um futebol "digno de Flamengo". Ele estava bastante cansado, por causa do calor no Maracanã, e chegou a dizer que deve ter perdido uns dois quilos na partida. "Saio mais magrinho, mas bastante feliz." O zagueiro Juan, autor de um gol, disse que o resultado vai levantar a auto-estima do Flamengo. "Agora, vamos voltar ao normal e o normal, para o Flamengo, é o caminho das vitórias." Ele seguiu do Maracanã para o Aeroporto Santos Dumont, onde se juntará à seleção brasileira para o amistoso contra a Islândia, em Cuiabá.