Confiante, Inter busca em casa a classificação à semi da Libertadores

Confiança é a palavra de ordem no Internacional para a partida contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Isso porque o time gaúcho perdeu na ida por 1 a 0, na semana passada, e acredita ter plenas condições de reverter o resultado com a ajuda dos torcedores.

O técnico Diego Aguirre fez mistério nesta terça-feira e preferiu não revelar a escalação do Internacional. Com a equipe praticamente definida, a maior dúvida é no ataque. Nilmar e Lisandro López disputam a vaga de titular. O primeiro era o titular no início da temporada e durante a recuperação do argentino, que passou por artroscopia no joelho em março. Logo após o retorno de Lisandro, foi a vez do brasileiro se lesionar - sofreu uma contusão muscular no início de maio e precisou ficar de fora de algumas partidas.

Mas agora os dois estão saudáveis e prontos para ajudar o Internacional. Nilmar foi titular no último sábado contra o Vasco, quando Diego Aguirre escalou os reservas, e Lisandro López treinou entre os 11 na última segunda-feira. Nesta terça, no entanto, como o técnico fechou a atividade, não foi possível ver quem trabalhou na equipe.

Esta é a principal dúvida, mas não a única deixada no ar por Diego Aguirre. O lateral-esquerdo Geferson ainda é presença incerta para o confronto. Ele sofreu uma luxação no ombro diante do Vasco, chegou a treinar na segunda-feira e deve atuar, mas ainda não foi confirmado pelo treinador.