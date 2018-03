Confiante, Diego quer mais na seleção Diego gosta de dizer que sempre foi um jogador precoce, que se dava bem jogando no meio de garotos mais velhos. Mas agora ele está exagerando na precocidade: caçula da seleção Sub-23 - completou 18 anos em fevereiro -, ele é apontado pelo técnico Ricardo Gomes como o cérebro do time e respeitado pelos outros jogadores por ser uma referência técnica dentro de campo. Mas o meia do Santos quer mais. Seu próximo objetivo é fazer sucesso também na seleção principal. "Estou de olho nas Eliminatórias", disse em entrevista ao Jornal da Tarde. Leia mais no Jornal da Tarde