Confiante, Gallo define Portuguesa O técnico Gallo confirmou o time da Portuguesa de Desportos para tentar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista neste domingo, diante do Atlético Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, no interior. A novidade no último coletivo antes da partida foi o zagueiro Sílvio Criciúma, que voltou aos treinamentos e está confirmado para tentar ajudar a Lusa a deixar a zona de rebaixamento. Na quinta-feira, Criciúma não treinou queixando-se de uma tendinite. Com sua confirmação, o time está definido. Rodrigo Pontes, que retorna de suspensão, fica com a vaga de Raí no meio campo, expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. O zagueiro Pereira, que pegou suspensão de dois jogos (além da automática), é o desfalque e será substituído por Altair. Apesar da partida ser fora de casa, o técnico Gallo está confiante. "Desde que chegamos no clube o time nunca esteve tão próximo de sair das últimas posições. Vamos aproveitar o momento, com moral, para realizar este feito", definiu, enaltecendo a importância deste confronto, típico de seis pontos, já que o adversário é o último colocado, com três pontos a menos que a Lusa. Dois jogadores irão viver uma situação inédita no clube. Os meias Rodriguinho, autor de um dos gols contra o Palmeiras, e Jonas, irão enfrentar o ex-clube. O segundo, reserva na Portuguesa, participou do elenco que conseguiu o acesso à elite do Paulista pelo time de Sorocaba, há dois anos.