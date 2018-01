Confiante, Henao estréia no Santos O goleiro colombiano Henao está confiante em sua estréia nesta quinta-feira no time do Santos. "A confiança é grande, pois estou trabalhando bem", disse ele num espanhol que começa a ser entendido pelos jornalistas. Desde que chegou ao Brasil no mês passado, ele tem dividido seus esforços em treinar bem para garantir a condição de titular e se comunicar melhor com os brasileiros, especialmente seus companheiros de time. "Já estou melhorando a comunicação", garantiu. Mas Henao ainda não conseguiu garantir a condição de titular. Vai jogar nesta quinta para ganhar ritmo, pois está escalado para atuar quarta-feira em La Paz pela Libertadores da América e enfrentar a altitude é sua principal responsabilidade. Ele atuou pelo Once Caldas numa altitude bem inferior a da capital boliviana, mas acha que não terá problema na partida contra o Bolivar. "La Paz é muito mais alta, mas tenho de corresponder à confiança do treinador. Tenho experiência e espero fazer um bom jogo". Henao nunca participou de um rodízio como o que Oswaldo de Oliveira está adotando no Santos. Tanto que no domingo volta para o banco, uma vez que Mauro já foi escalado para o clássico contra o Corinthians. "Nunca passei por uma situação dessas, mas aqui no Brasil há muitas partidas e muitos torneios e temos de respeitar a opção do técnico". Mesmo assim, acha que a seqüência de jogos é muito importante para os jogadores, principalmente para os goleiros. Ele irá estrear na sexta rodada do Paulista, mas se dependesse de sua vontade, estaria no gol desde a estréia. "Venho treinando para ser o melhor e me tornar titular, mas o Mauro também é um grande goleiro e teve um início de temporada muito bom".