Confiante, Heynckes exalta 'futebol moderno' do Bayern

Nesta segunda, na entrevista coletiva que concedeu antes do primeiro confronto com o rival catalão, o comandante exaltou a força do Barça, mas exibe confiança no time que conquistou este Campeonato Alemão com muita antecipação e atravessa grande fase. "Se tiver que comentar sobre a principal força do Bayern nesta temporada eu diria que é o trabalho em grupo. Jogamos o futebol mais moderno da história do clube", acredita o comandante, que após o fim desta temporada dará lugar a Pep Guardiola, treinador mais vencedor da história do Barcelona.

E, como não poderia ser diferente, Heynckes não escapou de perguntas sobre a sua relação mais próxima com Guardiola atualmente. E, como em outra ocasião, ele negou que tenha necessidade de se aconselhar com o ex-mentor do time catalão para levar vantagem neste mata-mata continental.

"Tenho uma relação muito boa com Guardiola, mas conheço o Barcelona como o meu próprio time. Na imprensa alemã se escreveu muito sobre se Pep e eu conversaríamos ou não (sobre em que como neutralizar o Barça). Em primeiro lugar, me parece desrespeitoso pela relação de Pep com o Barcelona. E eu não preciso de informação, conheço suficientemente o Barcelona", assegurou.

Ao falar sobre o poderoso rival, por sinal, Heynckes fez questão de enfatizar nesta segunda que o "Barcelona não é apenas Messi". "Pegaremos uma equipe com grande qualidade, com jogadores com muita imaginação, com uma classe excepcional. É por isso que você tem que prestar atenção e concentrar-se em qualquer situação e em qualquer hora do jogo", alertou o comandante, que ainda disse acreditar que Messi atuará desde o início do jogo com o Bayern. "Pelo que sei, Messi treinou normalmente e vai começar jogando", aposta.