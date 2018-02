Confiante, Leandro Amaral destaca união do grupo do Vasco Para o atacante Leandro Amaral, a grande arma do Vasco em 2007 será a união do grupo. O motivo disso, segundo ele, é que a base do time do ano passado foi mantida. E os jogadores já mostraram, durante os treinos da pré-temporada, que estão dispostos a pensar primeiro no conjunto. ?Dessa maneira nós chegamos muito bem nas competições e quase nos classificamos para a Libertadores. E esse ano não vai ser diferente?, disse Leandro Amaral, apostando numa boa temporada do Vasco. ?Em determinados momentos, um ou outro jogador vai se destacar, mas o importante é o coletivo vir em primeiro lugar.? Mas, dessa vez, o Vasco tem uma grande estrela em seu elenco. É o veterano atacante Romário, que está perto de completar 41 anos e mil gols na carreira. Apesar disso, o técnico Renato Gaúcho acredita que o jogador irá exercer uma liderança positiva sobre o elenco vascaíno - resta saber se a Fifa vai liberá-lo para jogar no primeiro semestre. ?O Romário, se puder jogar, o Leandro Amaral, Conca e Morais. Esses podem fazer a diferença. Agora, é aquilo que sempre falo, todos precisam mostrar que estão em condições?, disse Renato Gaúcho. ?Trabalho com um grupo de jogadores, estou satisfeito e todos podem ser titulares.?