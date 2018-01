Confiante, Leão vê arrancada para o bi A goleada do Santos associada à derrota do Cruzeiro deixou os jogadores santistas eufóricos após a partida desta quarta-feira. ?Estamos mais vivos do que nunca no Campeonato Brasileiro?, resumiu o goleiro Fábio Costa, que comparou o placar elástico de 7 a 4 ao de uma ?pelada?, como gols sucessivos de lado a lado, ?mas aí apareceu o bom futebol do Diego e do Robinho que desequilibraram." O técnico Émerson Leão comentou que a goleada pode ser o inicio de uma nova arrancada do Santos. Apesar de elogiar a dupla de ataque santista, o técnico destacou como o melhor em campo o meia-atacante Fabiano. Fábio Costa disse que foi um jogo atípico, mas que o Santos poderia ter ampliado ainda mais se concretizasse as chances perdidas. ?Se fizéssemos 30% das chances que criamos venceríamos de goleada a maioria dos jogos." Leão lembrou que sempre existe dificuldades para o Santos nessa altura do campeonato, pois precisa vencer os seus adversários e o primeiro colocado o Cruzeiro está com grande vantagem. ?Mas disse aos jogadores que precisamos esquecer o Cruzeiro. Estamos numa arrancada semelhante ao ano passado. O mais importante é que fizemos uma boa apresentação, principalmente no segundo tempo quando acertamos a marcação em cima do Preto. Eles vieram nos atacar e deixaram espaço para nossos atacantes e isso foi suficiente para a nossa vitória?, disse. ?Prefiro perder que empatar?, comentou explicando que vai sempre armar sua equipe de forma ofensiva e acredita que o Cruzeiro vai perder uns pontinhos daqui para a frente. O meia Renato comentou que a partir de agora o Santos precisa repetir a atuação diante do Bahia com os próximos adversários ?e se tiver sorte e coincidir os resultados (com derrotas do Cruzeiro) seremos bi.? Sobre o placar de ?pelada? disse que com um campo de dimensões grande como a Fonte Nova, o Santos pode jogar à vontade ?e o futebol do Robinho e Diego aparece?.