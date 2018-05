Confiante, Muricy aposta em profissionalismo do Grêmio

Clayton de Oliveira/AE

Muricy Ramalho voltou a lembrar que o Palmeiras teve problemas para escalar o time nos últimos jogos

SÃO PAULO - O Palmeiras está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e depende de tropeços de Flamengo e Internacional na última rodada para conquistar o título. A situação é complicada, mas o técnico Muricy Ramalho ainda não jogou a toalha. Ele aposta na vitória sobre o Botafogo, e diz que não acredita em "corpo mole" do Grêmio contra o Flamengo, líder da competição.

"Eu estou trabalhando duro. Não jogo a toalha de jeito nenhum. Sei que é muito difícil, mas já vi muitas coisas no futebol. Nós precisamos de dois resultados e é algo possível. Eu vou acreditar e lutar. Eu acredito muito nos profissionais do futebol. Estou há muitos anos no futebol e nunca vi ninguém entregar nada", afirmou Muricy em entrevista à ESPN Brasil.

O treinador admitiu que a rivalidade entre o Grêmio e o Inter - segundo colocado na tabela - é muito grande. Mas, para ele, os gremistas terão muito a perder caso não se esforcem durante a partida de domingo, no Maracanã.

"Os jogadores têm a imagem, têm a camisa, têm empresários, têm contrato acabando. Então eu acredito muito no lado bom do futebol. Não tenho dúvida nenhuma de que quem entrar em campo vai dar o seu melhor, é nisso que eu penso", disse o treinador do Palmeiras.

Muricy voltou dizer que o Palmeiras ressentiu-se das lesões de jogadores, e que por isso perdeu rendimento durante a competição. "A gente perdeu jogadores importantes e caiu demais, principalmente no setor defensivo, que era o forte do time. Perdemos o Maurício e o Pierre, e o time caiu demais."

O Palmeiras tem 62 pontos no Brasileiro, mesmo número alcançado por Internacional e São Paulo - perde para os gaúchos e supera os rivais paulistas nos critérios de desempate. O Flamengo é líder da competição com 64 pontos.

