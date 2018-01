Confiante na vaga, Thiago Mendes mostra empolgação para 'final'

Autor do gol salvador contra o Figueirense, Thiago Mendes caiu nas graças da torcida em um ano que a maior parte dos atletas foi criticada. Ele veio do Goiás e vai, na última rodada do Campeonato Brasileiro, tentar ajudar o São Paulo a se classificar para a Libertadores diante do time que o revelou.

"Será um jogo difícil. Eles precisam da vitória e vão torcer por outros resultados. Acredito que, por isso, vamos sofrer. O Goiás tem um time rápido, mas temos de ir para somar pontos. É o mais importante", afirmou o volante, ciente de que até um empate serve para o São Paulo.

Quem tenta tirar a vaga dos paulistas na Libertadores é o Internacional, que tem dois pontos a menos e só garante a vaga se vencer e o time do Morumbi perder, ou se vencer por mais de sete gols de diferença e o tricolor empatar. Os gaúchos recebem o Cruzeiro, que vem em ascensão no campeonato.

Só que a dificuldade do São Paulo é o desesperado Goiás, que precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para não ser rebaixado para a Série B. "Não queria que o Goiás fosse rebaixado, mas estou do outro lado. Eles precisam da vitória e nós também. Precisamos de uma vaga na Libertadores para terminar o ano bem. Espero vencer no Serra Dourada e garantir a vaga", avisou Thiago Mendes.

O jogador tem na lembrança a derrota por 3 a 0 para os rivais no primeiro turno, mas acha que agora o momento é outro. "Acho que ninguém gosta de perder, quanto mais de três gols. Aquele jogo foi algo que ninguém esperava e tivemos de manter a cabeça no lugar para não perder o grupo. Fico engasgado, mas isso já é coisa do passado", concluiu.