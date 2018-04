Confiante, Paulinho pede seleção focada só em si própria

RIO - O volante Paulinho, do Corinthians, entende que não é pelo fato de a seleção brasileira estar começando um trabalho que deva se importar em demasia com os outros adversários. Para ele, o principal é manter o foco no próprio trabalho. "É claro que a gente, na seleção brasileira, quer aumentar o nível técnico e tático, mas a gente não deve se preocupar com outras seleções e sim com o nosso trabalho", falou o jogador no início da tarde desta quinta-feira, em coletiva que precedeu ao segundo treinamento da equipe para a Copa das Confederações, que será realizado na Escola de Educação Física do Exército, no Rio.

Paulinho garante não estar nervoso com a aproximação do início do torneio, marcado para acontecer entre 15 e 30 de junho, mas admite sentir um pouco de ansiedade. "É claro que se torna uma expectativa muito grande para que chegue logo a competição, para dar início, se Deus quiser, a um grande trabalho", projetou.

Domingo, contra a Inglaterra, se entrar em campo Paulinho atuará pela primeira vez no Maracanã em sua carreira. "A ansiedade é grande e espero que a seleção consiga um bom resultado. E tenho certeza de que voltaremos ao Maracanã, pois a seleção vai chegar à final da Copa das Confederações", aposta.

Jogador acostumado a ir bastante à frente no Corinthians, Paulinho sabe que terá de ser um pouco mais "comedido" na seleção, para se encaixar ao que pensa Felipão sobre a função dos volantes. "Mas isso não me preocupa. Eu tenho de fazer na seleção o que venho fazendo no Corinthians. Se tiver de ficar um pouco mais para dar um suporte maior para o pessoal que decide os jogos, na seleção ou no Corinthians, não vejo nenhum problema", repetiu o volante.

Ele briga por posição no time nacional com Hernanes, mas encara a disputa com naturalidade. "É o professor que decide entre mim e o Hernanes. A concorrência existe, é claro, mas é leal", enfatizou Paulinho.

O jogador voltou a dizer não ter recebido nenhuma proposta para deixar o Corinthians e que, se vier a receber, será o primeiro a divulgar.

No treino desta tarde de quinta-feira, ainda não está decidido se Fred, Jean e Diego Cavalieri, do Fluminense, que se apresentaram pela manhã à seleção, participarão.