Confiante, Paulista faz defesa no TJD O Paulista escalou um verdadeiro time de advogados para se defender nesta segunda-feira, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol. Todo departamento jurídico do clube foi acionado e, dos cinco especialistas que farão a defesa, é unânime a certeza de que não existe razão para perder o mando de campo no estádio Jaime Cintra, no jogo de volta contra o Palmeiras, pelas semifinais do Paulistão 2004. O Paulista pode ser punido com a perda de mando, com o jogo decisivo sendo transferido para outro local, provavelmente o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mas a defesa ficou facilitada, uma vez que o relatório do árbitro Paulo César de Oliveira não mencionou a pedrada na perna do zagueiro Gabriel, da Ponte Preta, no segundo tempo da prorrogação, nas quartas-de-final. "Que pedra? Não existe pedra no relatório", assegura Célio Okumura Fernandes, diretor jurídico do time de Jundiaí. Ele antecipou que toda a defesa será feita em cima do relatório da súmula do árbitro. Ainda assim, o Paulista vai a julgamento pelos incidentes com as torcidas. Fernandes defende que o Paulista está amparado pelo Novo Código do Torcedor. "Todas as providências em relação a segurança foram tomadas. Seguindo o que diz a legislação, houve aprovação do Estádio Jaime Cintra pela FPF, o Procon aprovou as normas em relação ao consumidor (torcedor), nos reunimos com a polícia e ficou estabelecido um roteiro de segurança. Não temos o que temer. Tudo foi seguido à risca", garante. Mal-afamada - Então a defesa se baseará apenas nos incidentes ocorridos entre as duas torcidas, um pouco antes do início do jogo. A estratégia também está definida em cima do retrospecto negativo da torcida campineira. Foram reunidos boletins de ocorrência de várias cidades nas quais aconteceram incidentes anteriores envolvendo a torcida ponte-pretana. No total, 12 pessoas ficaram feridas sem gravidade, entre elas três policiais. A maioria vítima de pedradas. Muitas pedras eram atiradas de fora do estádio em cima da torcida do Paulista, que revidou com pedaços de concreto. Uma das testemunhas de defesa é o chefe do policiamento, o capitão Wagner Fachini. Segundo ele "não existe polícia no mundo capaz de evitar acidentes como uma pedra arremessada de longe". O próprio departamento jurídico do clube é que irá fazer a defesa do Paulista. Além dos diretores Célio Okumura Fernandes e Gustavo Delbin, mais três advogados: Mara Mestriner, Eduardo Berol e Daniel Bisogni.