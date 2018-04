Confiante, Paysandu volta a São Januário Ainda sem vencer uma partida fora de casa neste campeonato, o Paysandu enfrenta o Vasco nesta terça-feira com o pensamento voltado para a partida do ano passado, quando derrotou o time carioca por 1 a 0, em pleno estádio de São Januário. É bem verdade que o treinador e os jogadores são outros, mas a lembrança serve de motivação para a equipe paraense. Com 32 pontos e em 18º lugar, o Paysandu não terá problemas para a partida. O retorno do zagueiro Alex Pinho e o aproveitamento do volante Jairo no lugar de Bebeto Campos, contundido, serão as novidades do treinador Adilson Batista. Ele também já poderá contar com o atacante Borges, regularizado como opção no banco de reservas, e com o meia Lecheva, reintegrado ao elenco após superar uma contusão que o afastou por três meses. "Está na hora de vencer fora para quebrar o tabu", disse o zagueiro Alex Pinho. O atacante Vinícius, que fez seu primeiro gol com a camisa do Papão dentro de casa na partida contra o Botafogo, acredita que sua má fase já passou. "Quero ajudar o time a sair do Rio com uma boa vitória".