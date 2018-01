Confiante, Renato chega ao Flamengo O meia Renato, ex-Corinthians, se apresentou nesta segunda-feira ao Flamengo e seguiu o discurso típico adotado por jogadores em ocasiões como esta. Prometeu garra, dedicação e fez juras de amor ao novo clube. "A parte técnica deixo para as pessoas avaliarem. O que posso dizer é que não gosto de perder. Faço de tudo em campo para ganhar, dou o máximo que posso. Isto a torcida verá em mim", disse Renato, paulista, de 26 anos. Antes de atuar no Rubro-Negro e no Corinthians, foi atleta do Marcílio Dias, Joinville, União Barbarense e Guarani. "De coração, é um enorme prazer vestir esta camisa - disse o jogador. ?Fazer parte do elenco de um clube do tamanho do Flamengo é algo muito importante. Estou muito feliz." Campeão - O time de juniores do Flamengo conquistou nesta segunda-feira a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Fluminense, por 2 a 1, na Rua Bariri. A vitória rubro-negra foi conseguida com gols de Marlon, aos quatro minutos, e Vinícius, aos oito minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Bernardes, aos 38 minutos, descontou para o Tricolor.