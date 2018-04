Confiante, técnico do Borussia usa surpresa de 1954 como motivação

DORTMUND - O técnico do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, está bem consciente que a maioria das pessoas espera que o Bayern de Munique vença a final alemã da Copa dos Campeões da Europa. Mas nesta quarta-feira ele disse que a única coisa que ele quer que seus jogadores saibam é que eles também têm chance de ganhar.

"No Bayern estão muito seguros de si e sentem-se confiante de nos bater por várias razões. Depois de perder tantas finais se cria uma enorme vontade de ganhar", disse Klopp, lembrando as duas derrotas do Bayern nas últimas três finais da Liga dos Campeões. "Nós não pensamos que vamos ganhar assim. Achamos que temos chance. Isso tem a ver conosco".

O Bayern será o favorito em Wembley em 25 de maio, especialmente após massacrar o Barcelona com um placar agregado de 7 a 0 nas semifinais, mas Klopp apontou que já ocorreram várias surpresas no futebol. Ele se referiu especialmente ao triunfo da Alemanha Ocidental sobre a seleção húngara na final da Copa do Mundo em 1954, e lembrou as palavras do treinador alemão Sepp Herberger antes da final. "Ele não disse: ''Vamos ganhar este jogo''. Ele disse: ''Podemos vencer este jogo''. E tenho certeza que os húngaros pensavam diferente".

Klopp pediu para os jogadores do Borussia Dortmund aproveitarem o bom momento e não se esquecerem da excelente campanha do time para se garantir na decisão da Liga dos Campeões da Europa, incluindo a eliminação do Real Madrid com um triunfo por 4 a 3 no placar agregado. "Você quase esquece quem deixamos para trás. Essas enormes equipes com grande tradição. Estamos aproveitando o momento e vamos aproveitar a final".

O treinador garantiu que não se contagiou pela euforia da torcida, mas admitiu que se empolga com a possibilidade de ser campeão europeu. "É a única chance para nós e a única coisa que eu quero, que esta equipe possa conquistar essa copa e colocá-la no museu do clube e mostrar como isso é extraordinário. Isto é tudo. Estamos prontos para tentar tudo".

O técnico do Borussia Dortmund também traçou um paralelo com a final de 1997 da Liga dos Campeões, quando o time alemão superou a Juventus. "A Juve era, provavelmente, o melhor time do mundo na época, com (Zinedine) Zidane e todos os jogadores. O Dortmund não tinha chance antes do jogo e veja como acabou. É claro que é uma inspiração", disse Klopp. "Queremos fazer nossos pais orgulhosos. Se vencermos, nós não somos o melhor time do mundo, mas vamos ter batido a melhor equipe do mundo".