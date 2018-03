Confiante, Ternero assume seleção peruana O técnico Freddy Ternero assumiu a seleção peruana, no lugar do brasileiro Paulo Autuori, mostrando muito otimismo e confiança. ?Claro que vamos nos classificar (para a Copa de 2006), estou certo disso?, garantiu o novo comandante, apesar de o Peru estar em 8º lugar nas Eliminatórias, com 14 pontos. Ternero não revelou os detalhes de seu contrato com a Federação Peruana, mas a informação extra-oficial é que ele acertou a permanência só para os 5 jogos que restam nas Eliminatórias. ?Sei que estamos em situação complicada na tabela de classificação, mas estamos vivos e vamos lutar até o final?, afirmou o treinador que levou o Cienciano ao título da Copa Sul-Americana de 2003, na primeira vez em que um clube do Peru ganhou um torneio internacional. Segundo o novo técnico, sua primeira medida será viajar para a Europa para conhecer melhor os jogadores peruanos que atuam por lá. ?Quero lhes explicar o meu jeito de pensar e trabalhar?, contou Ternero, citando principalmente Farfán (do PSV), Pizarro e Guerrero (ambos do Bayern de Munique).