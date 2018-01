Confiante, Tevez quer o mundo Mesmo em férias, o atacante Carlitos Tevez não dá descanso para sua língua afiada e revela seus ambiciosos planos para 2006. ?A Copa Libertadores e o Mundial da Alemanha são meus grandes objetivos?, disse o jogador, que ainda colocou em sua lista o título conquistado pelo São Paulo, em dezembro, no Japão. ?Com a conquista da Libertadores, vamos buscar o título Interclubes?, disse Tevez, que mostrou suas metas para o ano que vem após a apresentação de sua banda de cumbia (ritmo tradicional), Piola Vago, em Tucumán, noroeste da Argentina. Tevez terá um caminho duro. O argentino já compreendeu a dimensão que esse título tem para a torcida do Corinthians e os primeiros rivais são equipes fortes: Deportivo Cali, da Colômbia, Universidad Católica, do Chile, e um representante mexicano que será definido em janeiro. Na Copa do Mundo, o desafio é ainda mais difícil. A Argentina caiu no grupo da morte, ao lado de Holanda, Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim. ?Esse obstáculo (grupo forte) não pode ser motivo de medo, porque se Argentina quer ser campeã e deve ganhar de todos?, declarou Tevez, que é reserva na Seleção Argentina ? os titulares são Saviola e Crespo. Mesmo assim, ele está confiante em garantir uma vaga no grupo. ?Para todo jogador é um sonho estar no Mundial, mas fico tranqüilo e tento me concentrar um pouco em outras coisas?, diz.