Confira 1ª rodada da Mercosul A primeira fase da Copa Mercosul será realizada entre os dias 24 de julho e 17 de outubro. Na rodada de estréia jogam pelo grupo A Universidad Católica x Vasco e Boca Juniors x Cerro Porteño; no grupo B se enfrentam Flamengo x Nacional e Olimpia x representante da argentina. No grupo C jogam Colo Colo x Corinthians e Independiente x Cruzeiro; pelo grupo D jogam São Paulo x Peñarol e dois outros clubes argentinos. O Grupo E encerra a primeira etapa com os jogos de Universidad de Chile x Palmeiras e River Plate x Grêmio. Disputa - No período de 24 a 31 de outubro, os campeões de cada grupo e as três melhores equipes entre as segundas colocadas passam para as quartas-de-final, e decidem posições com jogos eliminatórios. Os classificados às semifinais jogam de 21 a 28 de novembro e os finalistas disputam o título nos dias 12 e 19 de dezembro. Prêmios - A premiação poderá render ao campeão até US$ 4 milhões dos 24 que serão distribuídos durante o torneio (prêmio pelo título + cotas por partida). A distribuição de prêmios é a seguinte: 1ª - Fase- US$ 600 mil para cada equipe participante 2ª - Fase- US$ 400 mil para cada equipe classificada para as quartas-de-final 3ª - Fase - US$ 600 mil para cada equipe classificada para as semifinais Vice-campeão - US$ 1 milhão Campeão - US$ 3 milhões