Confira a cronologia do impasse no Campeonato Carioca

2 de fevereiro - Morte

Diego Silva dos Santos foi morto antes do jogo entre Botafogo e Flamengo, no entorno do Engenhão. Ele foi atacado com espeto de churrasco. Ele torcia para o Alvinegro.

13 de fevereiro - Retaliação

O Botafogo proíbe o Flamengo de jogar no Engenhão.

17 de fevereiro - Torcida única

O juiz Guilherme Schiling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, determina que os clássicos do Estado só poderão ser realizados com presença da torcida do clube mandante.

18 de fevereiro - Clássico na semifinal

O Vasco se classifica para enfrentar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara.

20 de fevereiro - Tentativa de drible

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anuncia que Flamengo e Vasco jogarão sábado, 25, em Juiz de Fora.

21 de fevereiro - Bola fora

A prefeitura de Juiz de Fora diz não ter sido comunicada do jogo e proíbe a realização na cidade, por falta de segurança.

22 de fevereiro - Revogação

O juiz Guilherme Schiling suspende provisoriamente a proibição da torcida única.

22 de fevereiro - Enfim, o jogo

A Ferj marca o clássico para sábado, em Volta Redonda. A prefeitura, a princípio, disse não ter como receber o jogo; depois, aceitou hospedá-lo.