Confira a repercussão da goleada do Bayern sobre o Barcelona na internet

SÃO PAULO - A surpreendente goleada do Bayern de Munique por 4 a 0 sobre o Barcelona, no Allianz Arena, pela Copa dos Campeões, fez muito barulho nas redes sociais. O jogo era aguardado não só por internautas espalhados pelo mundo, mas por muitos jogadores e ex-jogadores do futebol brasileiro.

Ronaldo, Rivaldo, Alexandre Pato e Edmílson foram alguns que utilizaram as redes sociais para comentar o resultado histórico. O fenômeno, que passou pelo Barcelona durante sua carreira, utilizou do humor para deixar sua opinião. Ele postou atráves de seu Twitter: "Léo, você tinha razão", em alusão ao lateral-esquerdo do Santos, que na véspera do Mundial de Clubes, chegou a questionar a força do clube catalão. Pato preferiu exaltar a partida e Rivaldo fez questão de lembrar que Messi ainda não está 100% recuperado.

Já Edmílson, volante com história no Barcelona, ressaltou a boa partida do Bayern, mas lembrou que dois gols foram irregulares e que o Barça tem equipe para conseguir a classificação.

Confira a repercussão da goleada do Bayern sobre o Barcelona