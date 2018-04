Confira as mudanças no trânsito para o jogo Brasil x Uruguai

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza um esquema especial nas imediações do Estádio do Morumbi para a partida desta quarta-feira entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. O jogo, que deve ser acompanhado por 70 mil torcedores, começa às 21h45. Veja também: Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi Classificação Calendário / Resultados O esquema da CET para auxiliar a chegada dos torcedores funciona das 7h às 22h30 desta quarta. As principais vias de acesso para o estádio são as avenidas Giovanni Gronchi, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato, Tajurás e Morumbi, as pontes Morumbi, Roberto Zucollo e Eusébio Matoso, além da Rua Padre Lebret. A CET pede ao torcedor que for com o automóvel para o estádio que espere cerca de 30 minutos para deixar as imediações. A operação para auxiliar a saída começará a funcionar a partir das 22h30, o que ocasionará a alteração da circulação em algumas vias.