Confira as partidas disputadas pela Taça Rio de 1951 A Taça Rio, em 1951, foi um torneio organizado pela extinta CBD (Confederação Brasileira de Desportos) com oito times divididos em dois grupos, de acordo com as sedes (São Paulo e Rio). Participaram da competição times da América do Sul e da Europa, com destaque para Vasco (campeão estadual do Rio) e Palmeiras (campeão paulista), representando o Brasil. Os resultados dos jogos foram os seguintes: TAÇA RIO - 1951 FASE CLASSIFICATÓRIA 30 de junho Áustria Viena 4 x 0 Nacional Palmeiras 3 x 0 Nice 1 de julho Vasco 5 x 1 Sporting Juventus 3 x 2 Estrela Vermelha 3 de julho Nacional 3 x 2 Sporting Nice 2 x 3 Juventus 5 de julho Vasco 5 x 1 Áustria Viena Palmeiras 2 x 1 Estrela Vermelha 7 de julho Sporting 1 x 2 Áustria Estrela Vermelha 1 x 2 Nice 8 de julho Vasco 2 x 0 Nacional Palmeiras 0 x 4 Juventus A classificação final dos grupos foi: Grupo - Rio de Janeiro 1.º - Vasco, 6 pontos; 2.º - Áustria Viena, 4; 3.º - Nacional, 2; 4.º - Sporting, zero. Grupo - São Paulo 1.º - Juventus, 6 pontos; 2.º - Palmeiras, 4; 3.º - Nice, 2; 4.º - Estrela Vermelha, zero. Obs.: A vitória valia dois pontos, o empate um ponto e a derrota, zero. SEMIFINAIS 11 de julho Vasco 1 x 2 Palmeiras Áustria Viena 3 x 3 Juventus 14 de julho Juventus 3 x 1 Áustria 15 de julho Palmeiras 0 x 0 Vasco FINAIS 18 de julho Palmeiras 1 x 0 Juventus 22 de julho JUVENTUS 2 X 2 PALMEIRAS Juventus - Viola; Bertucelli e Manente; Mari, Parola e Bisotto; Muccinelli, Karl Hansen, Boniperti, Johan Hansen e Praest. Palmeiras - Fabio; Salvador e Juvenal; Tulio, Luis Villa e Dema; Lima, Ponce de Leon (Canhotinho), Liminha, Jair e Rodrigues. Gols - Praest, aos 18 minutos do primeiro tempo; Rodrigues, aos 3, Boniperti, aos 8, e Liminha, aos 32 minutos. Árbitro - Gunnar Bjork (Suécia). Público - 90 mil pessoas (estimado). Renda - Cr$ 2.783.190,00. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Campeão: Palmeiras.