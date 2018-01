Confira onde comprar e preços dos ingressos das semifinais A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os horários e locais de venda dos ingressos para os jogos das semifinais do Campeonato Paulista. Confira os preços, horários e locais, com as vendas começando nesta sexta-feira. Os ingressos no Pacaembu Setores Cores Seções Portão Preços (inteira ou meia) Numerada Azul/Laranja 2 a 4 8,10,12,14,18 e 20 60 / 30 Arquibancada Especial Laranja 11 a 13 9,11,15 e 17 40 / 20 Arquibancadas Verde/Amarela 5 a 10 Principal 20 / 10 Arquibancadas Lilás 1 22 20 / 10 Tobogã Branco 15 a 18 25 20 / 10 Arquibancadas (Família) Lilás 14 21 20 / 10 Deficientes - - 13 - Menores de 12 anos e Maiores de 60 anos - - 4 - Obs.: Preços em reais. Locais de venda BRAGANTINO X SANTOS - Sábado, 18h10 Estádio do Pacaembu - Praça Charles Muller, s/n.º Estádio do Canindé - Portão 7 (rua Comendador Nestor Pereira, 33) Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nobréga, s/n.º Pitta Sports - Rua Silva Bueno, 1156 - Ipiranga Estádio Bruno José Daniel (Santo André) - R. 24 de Maio, s/n.º Shopping Moto e Aventura - Rua Barão de Limeira, 71 - 2.º andar Estádio da Vila Belmiro - Santos Estádio Marcelo Stefani - Bragança Paulista SÃO CAETANO X SÃO PAULO - Domingo, 16 horas Estádio do Pacaembu - Praça Charles Müller, s/n.º Estádio do Morumbi - Bilheteria de vidro - Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n.º Estádio do Canindé - Portão 7 (rua Comendador Nestor Pereira, 33) Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, s/n.º Pitta Sports - Rua Silva Bueno, 1156 - Ipiranga Estádio Bruno José Daniel (Santo André) - R. 24 de Maio, s/n.º Shopping Moto e Aventura - Rua Barão de Limeira, 71 - 2.º andar Estádio Anacleto Campanella - São Caetano do Sul Pela internet: www.ingressofacil.com.br Por telefone: (11) 2162-7250, das 11 horas às 17 horas.