Confira os 11 jogadores da seleção do Paulistão 2008

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta segunda-feira a seleção do Campeonato Paulista 2008 em festa realizada na casa de shows Tom Brasil, zona sul da capital. O Palmeiras foi o clube com o maior número de jogadores, com quatro. O São Paulo, mesmo eliminado nas semifinais, ficou em segundo lugar, com três. Veja também: Conheça os heróis e reveja a campanha palmeirense Conheça os campeões dos outros estaduais pelo Brasil A seleção do Paulistão foi a seguinte: Aranha (Ponte Preta); Eduardo Arroz (Ponte Preta), Henrique (Palmeiras), Miranda (São Paulo) e André Santos (Corinthians); Pierre (Palmeiras), Hernanes (São Paulo), Léo Lima (Palmeiras) e Valdívia (Palmeiras); Kleber Pereira (Santos) e Adriano (São Paulo). Técnico: Vanderlei Luxemburgo (Palmeiras). A grande ausência na lista foi o artilheiro da competição, o atacante palmeirenses Alex Mineiro, autor de 15 gols. Mesmo com o chegue de R$ 300 mil pela artilharia da competição, os atacantes escolhidos na seleção do Paulistão foram Kleber Pereira, do Santos, e Adriano, do São Paulo. O chileno Valdivia foi eleito o craque do campeonato, e também o melhor jogador das finais. O técnico Vanderlei Luxemburgo, oito vezes campeão do Paulistão, acabou como o melhor da posição. SÃO PAULO BOICOTA FESTA O São Paulo boicotou a festa de encerramento do Estadual e não mandou ninguém à premiação, mesmo tendo três jogadores escolhidos. A versão oficial do clube é de que o grupo está concentrado para a partida desta quarta contra o Nacional-URU, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores, no Morumbi. "O que é mais importante: uma festa ou uma Libertadores?", indagou o superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha. Mas, segundo um integrante da diretoria tricolor, o clube não compareceu ao evento por estar bravo com a FPF - acredita não ter sido bem tratado durante o campeonato. A principal reclamação são-paulina surgiu no segundo jogo da semifinal, contra o Palmeiras, no Palestra Itália - no intervalo, a equipe sofreu com um gás no vestiário em que o elenco tricolor se encontrava. OS MELHORES DO PAULISTÃO 2008: Melhor jogador: Valdivia (Palmeiras) Melhor jogador das finais: Valdivia (Palmeiras) Revelação: Dentinho (Corinthians) Craque do Interior: Renato (Ponte Preta) Jogador mais disciplinado: William (Corinthians) Goleiro menos vazado: Felipe (Corinthians)