Brasileirão tem rodada recheada de gols; confira os melhores

Rodada de golaços no Campeonato Brasileiro. Para azar do São Paulo, Rogério Ceni foi mais uma vez vítima de uma pintura de Robinho, no clássico entre o Tricolor paulista e o Palmeiras. Já o Vasco continuou sua caminhada para tentar escapar de um novo rebaixamento batendo o Flamengo, mostrando que pelo menos em clássicos o time Cruz-maltino continua imbatível. No jogo das 11h de domingo, o Santos virou para cima do Internacional. Confira os melhores momentos da 28º rodada do Brasileirão:

SÃO PAULO 1 x 1 PALMEIRAS

FLAMENGO 1 x 2 VASCO

SANTOS 3 x 1 INTERNACIONAL

GRÊMIO 3 x 1 AVAÍ

FLUMINENSE 2 x 0 GOIÁS