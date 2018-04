Confira os gols da movimentada rodada dos Estaduais

A rede balançou de todas as formas neste fim de semana pelos Estaduais. Foram diversos gols pelo País, de todas as formas, com Vagner Love desencantando no Corinthians, Rogério Ceni se redimindo no São Paulo, Marcelo Cirino colocando o Flamengo na liderança do Carioca e o Atlético-MG embalando no Mineiro.

Após nove jogos de jejum, Vagner Love, sem tranças, fez seu primeiro gol pelo Corinthians. E garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino. Deixou o time disparado na liderança geral, graças ao empate por 2 a 2 do Santos com o São Bento. Depois de falhar no clássico com o Palmeiras, Rogério abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Linense com belo gol de falta. O triunfo deixou o Alviverde como pior dos grandes após derrota por 2 a 0 para o Red Bull.

Marcelo Cirino fez dois para o líder Flamengo, diante do Bonsucesso, que se beneficiou do empate no clássico entre Vasco e Botafogo, por 1 a 1, e se isolou na liderança. O Fluminense entrou na briga pelo G-4 após 4 a 2 no Barra Mansa. Em Minas, o Cruzeiro lidera, mas o Atlético não dá brechas, e Grêmio e Inter mandam no Gaúcho. Veja os gols:

RED BULL 2 X 0 PALMEIRAS

SÃO PAULO 3 x 0 LINENSE

BRAGANTINO 0 x 1 CORINTHIANS

BONSUCESSO 0 x 2 FLAMENGO

GRÊMIO 2 X 0 SÃO PAULO-RS

ATLÉTICO-MG 3 x 0 VILLA NOVA