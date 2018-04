Confira os gols da rodada das equipes paulistas na TV Estadão

A partir desta segunda-feira, você passa a acompanhar, após as rodadas do Campeonato Brasileiro, os gols das equipes paulistas na TV Estadão.

Na rodada do final de semana, o Palmeiras voltou a ser derrotado neste sábado pelo Internacional, no Beira-Rio, por 3 a 1. Foi o quinto revés seguido da equipe no Brasileirão. Apesar disso, o Palmeiras segue dependendo das próprias forças para permanecer na elite. Uma grande confusão envolvendo Bruno César e o lateral Fabrício marcou o final do jogo.

Já no domingo, o Corinthians foi goleado pelo Fluminense por 5 a 2 no Maracanã, mas se garantiu na Libertadores após a derrota do Grêmio para o Bahia. Enquanto isso, o São Paulo, ao empatar com o Figueirense em 1 a 1 na despedida de Kaká do Morumbi, - com direito a lambança de Rogério Ceni - confirmou o vice-campeonato brasileiro de 2014. Confira todos os gols na TV Estadão!

Internacional 3 x 1 Palmeiras

Fluminense 5 x 2 Corinthians

São Paulo 1 x 1 Figueirense