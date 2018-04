Confira os grupos das Eliminatórias Européias para 2010

A seleção portuguesa, do técnico Luiz Felipe Scolari, pegou um grupo complicado nas Eliminatórias para a Copa de 2010, que acontecerá na África do Sul. Em sorteio realizado neste domingo pela Fifa, Portugal caiu ao lado de Suécia, Dinamarca, Hungria, Albânia e Malta. Veja também: Sorteio define jogos das Eliminatórias Africanas Definidas as Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2010 Coréias se enfrentarão nas Eliminatórias para a Copa A Itália, atual campeã mundial, caiu numa chave mais fácil, ao lado de Bulgária, Irlanda, Chipre, Geórgia e Montenegro. Em crise e sem técnico, a seleção inglesa voltará a cruzar com a Croácia, algoz nas Eliminatórias da Eurocopa 2008. Como segunda força, a Inglaterra está no Grupo 6, ao lado da própria Croácia, da Ucrânia, da Bielo-Rússia, do Casaquistão e da Andorra. A França, vice-campeã em 2008, também está numa chave complicada, com Romênia, Sérvia, Lituânia, Áustria e Ilhas Faroe. Os campeões de cada grupo garantem vaga para a Copa 2010. Os oito melhores segundos colados participam de seletiva por mais quatro vagas. Composição dos grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa de 2010: Grupo 1 Portugal Suécia Dinamarca Hungria Albânia Malta Grupo 2 Grécia Israel Suíça Moldávia Letônia Luxemburgo Grupo 3 República Checa Polônia Irlanda do Norte Eslováquia Eslovênia San Marino Grupo 4 Alemanha Rússia Finlândia País de Gales Azerbaijão Liechtenstein Grupo 5 Espanha Turquia Bélgica Bósnia-Herzegovina Armênia Estônia Grupo 6 Croácia Inglaterra Ucrânia Bielo-Rússia Casaquistão Andorra Grupo 7 França Romênia Sérvia Lituânia Áustria Ilhas Faroe Grupo 8 Itália Bulgária Irlanda Chipre Geórgia Montenegro Grupo 9 Holanda Escócia Noruega Macedônia Islândia