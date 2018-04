Confira os principais gols do sábado nos campeonatos estaduais

O Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento em casa neste ano ao empatar em 0 a 0 com o Red Bull Brasil. O Alvinegro, que não conseguiu furar o bloqueio defensivo do rival, chegou aos 23 pontos, na liderança do Grupo 2, perdendo apenas para o Santos na classificação geral do Paulistão. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez 3 a 1 no Tigres fora de casa, com Marcelo Cirino deixando sua marca duas vezes. Confira os lances dos principais jogos dos estaduais!

MARÍLIA 1 X 4 SANTOS GRÊMIO 1 X 0 CRUZEIRO-RS CORINTHIANS 0 X 0 RED BULL BRASIL TIGRES 1 X 3 FLAMENGO