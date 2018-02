Confira os resultados do futebol no Brasil desta quinta Abaixo, os resultados dos jogos de futebol disputados no Brasil nesta quinta-feira. CAMPEONATO PARAENSE Primeira fase - 8.ª rodada (complemento) São Raimundo 2 x 2 Vila Rica Classificação 1.º - Tuna Luso*, 16 pontos; 2.º - Bragantino*, 15; 3.º - Pedreira*, 12 (4 vitórias); 4.º - Abaeté*, 12 (3 vitórias); 5.º - Vênus, 11; 6.º - São Raimundo, 10; 7.º - Sport Belém, 9 (3 vitórias); 8.º - Águia, 9 (2 vitórias); 9.º - Tiradentes, 8; 10.º - Vila Rica, 7. Obs.: * Classificados para a segunda fase. Restam duas vagas em disputa, faltando uma rodada - que acontece no fim de semana.