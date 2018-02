Confira os resultados dos estaduais pelo Brasil O Cruzeiro venceu neste domingo, de virada, o América-MG, por 2 a 1, no Mineirão, e se mantém na liderança isolada do Campeonato Mineiro, com 13 pontos. Com o resultado, restando cinco rodadas para o término da primeira fase, a equipe do técnico Paulo Autuori praticamente garante vaga nas semifinais do Estadual com mais duas vitórias. A quarta derrota na competição deixou o América, dirigido pelo técnico Vantuir Galdino, na lanterna, com apenas quatro pontos em 18 disputados. Confira o resultados do Campeonato Mineiro e de outros estaduais disputados neste domingo pelo Brasil. CAMPEONATO MINEIRO 6.ª rodada Democrata FC 3 x 0 Ituiutaba Rio Branco-MG 1 x 1 Caldense-MG Villa Nova-MG 2 x 1 Ipatinga-MG Tupi 1 x 1 EC Democrata América-MG 1 x 2 Cruzeiro Classificação 1.º - Cruzeiro, 13 pontos; 2.º - Vila Nova-MG, 10; 3.º - Rio Branco, 10; 4.º - Ipatinga, 9; 5.º - Caldense, 9; 6.º - Atlético-MG, 8; 7.º - EC Democrata, 8; 8.º - Tupi, 8; 9.º - Guarani-MG, 8; 10.º - Democrata FC, 7; 11.º - Ituiutaba, 5; 12.º - América-MG, 4 CAMPEONATO BAIANO 12.ª rodada - 1.ª fase Catuense 1 x 1 Ipitanga Itabuna 1 x 1 V. da Conquista Bahia 3 x 1 Colo-Colo-BA Atlético-BA 1 x 2 Juazeiro-BA Fluminense-BA 2 x 2 Poções Camaçari 4 x 7 Vitória Classificação 1.º - Vitória, 29 pontos; 2.º - Bahia, 25; 3.º - Poções, 20; 4.º - Juazeiro, 19; 5.º - Vitória da Conquista, 16; 6.º - Atlético, 15; 7.º - Camaçari, 14; 8.º - Catuense, 13; 9.º - Fluminense, 11; 10.º - Colo-Colo, 11; 11.º - Ipitanga, 11; 12.º - Itabuna, 10 CAMPEONATO CATARINENSE 1.ª rodada - 2.º turno Figueirense 2 x 2 Chapecoense Juventus-SC 1 x 2 Avaí Hermann Aichinger 1 x 0 Brusque Próspera 2 x 4 Criciúma Metropolitano-SC 2 x 0 Marcílio Dias-SC Joinville 0 x 2 Guarani-SC Classificação 1.º - Criciúma, 28 pontos; 2.º - Juventus-SC, 25; 3.º - Hermann Aichinger, 17; 4.º - Chapecoense, 17; 5.º - Brusque, 14; 6.º - Guarani-SC, 13; 7.º - Figueirense, 12; 8.º - Avaí, 12; 9.º - Metropolitano-SC, 12; 10.º - Marcílio Dias, 11; 11.º - Joinville, 11; 12.º - Próspera, 8 CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1.ª rodada - 2.º turno Porto-PE 0 x 4 Vera Cruz Cabense 1 x 3 Sport Náutico-PE 6 x 0 Ypiranga-PE Serrano 1 x 1 Central Classificação 1.º - Náutico, 3 pontos; 2.º - Vera Cruz, 3; 3.º - Sport, 3; 4.º - Belo Jardim, 3; 5.º - Central, 1; 6.º - Serrano, 1; 7.º - Santa Cruz, 0; 8.º - Cabense, 0; 9.º - Porto-PE, 0; 10.º - Ypiranga-PE, 0 CAMPEONATO CEARENSE 11.ª rodada - 1.ª fase Maranguape 2 x 3 Itapipoca Ferroviário 0 x 1 Uniclinic Itapajé 0 x 1 Guarani Icasa 1 x 1 Fortaleza Ceará 2 x 2 Quixadá Classificação 1.º - Icasa, 24 pontos; 2.º - Itapipoca, 23; 3.º - Fortaleza, 22; 4.º - Ceará, 19; 5.º - Ferroviário, 17; 6.º - Uniclinic, 14; 7.º - Guarani, 12; 8.º - Maranguape, 9; 9.º - Quixadá, 9; 10.º - Itapajé, 4 CAMPEONATO GOIANO 11.ª rodada - 1.ª fase Atlético-GO 1 x 0 Itumbiara Goiás 2 x 0 Crac Jataiense 0 x 1 Vila Nova Trindade 2 x 1 Mineiros Anapolina 2 x 2 Goiânia Rioverdense 1 x 0 Canedense Classificação Grupo A 1.º - Atlético-GO, 24 pontos; 2.º - Goiás, 18; 3.º - Trindade, 11; 4.º - Anapolina, 11; 5.º - Jataiense, 9; 6.º - Rioverdense, 7 Grupo B 1.º - Itumbiara, 24 pontos; 2.º - Vila Nova, 21; 3.º - Mineiros, 19; 4.º - CRAC, 17; 5.º - Goiânia, 9; 6.º - Canedense, 8 CAMPEONATO PARANAENSE 13.ª rodada Cascavel 2 x 1 J. Malucelli Coritiba 2 x 0 Iraty Iguaçu 1 x 1 Portuguesa-PR Cianorte 3 x 2 Adap/Galo Maringá Londrina-PR 4 x 2 Rio Branco-PR Nacional-PR 3 x 4 Paranavaí Paraná Clube 0 x 3 Atlético-PR Engenheiro Beltrão 2 x 2 Roma-PR Classificação 1.º - Adap/Galo, 26 pontos; 2.º - Cianorte, 25; 3.º - Paranavaí, 24; 4.º - Atlético-PR, 22; 5.º - Coritiba, 22; 6.º - Paraná Clube, 21; 7.º - J. Malucelli, 20; 8.º - Rio Branco-PR, 19; 9.º - Cascavel, 18; 10.º - Londrina-PR, 18; 11.º - Iraty, 16; 12.º - Iguaçu, 15; 13.º - Engenheiro Beltrão, 12; 14.º - Portuguesa-PR, 10; 15.º - Roma-PR, 7; 16.º - Nacional-PR, 5 CAMPEONATO AMAZONENSE 1.ª rodada Rio Negro 3 x 1 Libermorro Nacional 4 x 1 Sul-América São Raimundo 1 x 1 América Fast 2 x 2 Princesa do Solimões Classificação 1.º - Nacional, 3 pontos; 2.º - Rio Negro, 3; 3.º - Fast, 1; 4.º - Princesa do Solimões, 1; 5.º - São Raimundo, 1; 6.º - América, 1; 7.º - Libermorro, 0; 8.º - Sul-America, 0 CAMPEONATO SULMATOGROSSENSE 6.ª rodada Corumbaense 1 x 0 Costa Rica CENE 2 x 1 Paranaibense Coxim 2 x 0 Sete de Setembro Rio Verde 1 x 3 Águia Negra UMJEC 1 x 0 Operário Classificação 1.º - CENE, 13 pontos; 2.º - Coxim, 12; 3.º - Águia Negra, 12; 4.º - Costa Rica, 11; 5.º - Chapadão, 10; 6.º - Corumbaense, 09; 7.º - Operário, 06; 8.º - Sete de Setembro, 04; 9.º - UMJEC/Bonito, 04; 10.º - Paranaibense, 03; 11.º - Rio Verde, 01; 12.º - Mundo Novo (rebaixado) CAMPEONATO ALAGOANO Taça Alagoas - 11.ª rodada CRB 5 x 0 CSE Murici 0 x 1 Coruripe Ipanema 0 x 1 Corinthians-AL CSA x Penedense ASA 3 x 2 Igaci Classificação 1.º - Coruripe, 27 pontos; 2.º - Corinthians, 25; 3.º - ASA, 20; 4.º - CRB, 13; 5.º - CSA, 13; 6.º - Igaci, 12; 7.º - Murici, 11; 8.º - Ipanema, 9; 9.º - Penedense, 9; 10.º - CSE, 9 CAMPEONATO BRASILIENSE 6.ª rodada Guará 0 x 0 Luziânia Dom Pedro 3 x 2 Paranoá Unaí/Itapuã 1 x 2 Ceilândia Gama 0 x 0 Brasiliense Classificação 1.º - Ceilândia, 15 pontos; 2.º - Brasiliense, 14; 3.º - Unaí/Itapuã, 10; 4.º - Gama, 9; 5.º - Guará, 7; 6.º - Dom Pedro, 4; 7.º - Luziânia, 4; 8.º - Paranoá, 3 CAMPEONATO PARAENSE 1.ª rodada do 2.º turno Tuna Luso 0 x 0 Bragantino Vênus 2 x 3 Remo Águia 1 x 0 Paysandu Pedreira 0 x 5 Ananindeua Abaeté 2 x 0 Castanhal Classificação 1.º - Ananindeua, 3 pontos; 2.º - Abaeté, 3; 3.º - Remo, 3; 4.º - Águia, 3; 5.º - Tuna Luso, 1; 6.º - Bragantino, 1; 7.º - Vênus, 0; 8.º - Paysandu, 0; 9.º - Castanhal, 0; 10.º - Pedreira, 0 CAMPEONATO PARAIBANO Semifinal do 1.º turno Esporte 1 x 1 Nacional Sousa 2 x 0 Campinense CAMPEONATO POTIGUAR 8.ª rodada São Gonçalo 1 x 4 América Potiguar 1 x 0 Alecrim Baraúnas 2 x 2 Santa Cruz ABC 3 x 2 Guamaré ASSU 1 x 1 Macau Classificação 1.º - América, 21; 2.º - ABC, 14; 3.º - São Gonçalo, 12; 4.º - Macau, 11; 5.º - Santa Cruz, 9; 6.º - Guamaré, 8; 7.º - Potiguar-M, 8; 8.º - Alecrim, 7; 9.º - Coríntians, 7; 10.º - Potiguar-P, 7; 11.º - Baraúnas, 7; 12.º - ASSU, 7 CAMPEONATO GAÚCHO 9.ª rodada Grupo 1 Ulbra 3 x 0 Gaúcho Novo Hamburgo 1 x 2 Internacional Glória 4 x 0 Guarany-RS Juventude 2 x 0 Veranópolis Grupo 2 Grêmio 1 x 0 São José Guarani 1 x 1 Esportivo São José- CS 1 x 0 Caxias Brasil 0 x 4 15 de Novembro Classificação 1.º - Juventude, 21 pontos; 2.º - Novo Hamburgo, 15; 3.º - Ulbra, 15; 4.º - Internacional, 14; 5.º - Santa Cruz, 11; 6.º - Guarany-RS, 11; 7.º - Veranópolis, 10; 8.º - Glória, 6; 9.º - Gaúcho, 3