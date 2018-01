Confira um Raio-X dos times das oitavas da Copa do Brasil

O sorteio dos confrontos e dos mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil acontecerão nesta segunda. Os times do Pote 1 (composto pelas equipes que jogaram a Libertadores, mais Fluminense, Flamengo e Grêmio) conhecerão seus adversários do Pote 2, onde se encontram as 'zebras'. Dois clássicos paulistas podem acontecer já nesta fase, sendo que Corinthians e São Paulo integram o primeiro pote e, Palmeiras e Santos, o segundo. Confira um raio-x de todas as equipes que ainda brigam na Copa do Brasil!

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.