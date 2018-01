Confirmado doping de Leonardo Manzi O exame de contraprova do atacante Leonardo Manzi, do Juventude, deu positivo para o uso do hormônio nortestosterona, proibido pela Comissão de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, o jogador fica suspenso preventivamente por 30 dias ? prazo que passa a contar a partir desta quinta-feira ? e vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição varia de 120 a 360 dias de suspensão. A substância foi detectada no exame de urina de Leonardo Manzi, realizado logo após a vitória do Juventude sobre o Atlético-PR, por 4 a 0, em 21 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o time paranaense não poderá requerer os pontos da partida.