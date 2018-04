César Martins critica postura de Rodrigo antes de clássico

O defensor está recuperado de dores no joelho esquerdo e, nesta sexta, garantiu que estava pronto para substituir Juan no fim de semana, mesmo após fazer apenas um treino com bola na semana. O zagueiro titular não poderá enfrentar o Vasco na Arena Amazônia porque cumprirá suspensão.

Depois do treino, César Martins concedeu entrevista coletiva e não hesitou ao criticar a postura do zagueiro Rodrigo, do Vasco. O defensor vascaíno se tornou protagonista do último clássico ao provocar o atacante Guerrero com um beliscão. Na sequência, levou uma cotovelada do jogador do Flamengo.

"Acho feio o que ele [Rodrigo] faz, mas não sou ninguém para julgar. Cada um sabe o que faz, e os dois são muito grandes. A gente só aconselha o Guerrero a não entrar na pilha, mas falando em tom de brincadeira. Não é da minha índole fazer isso", critico Martins, sem perder o bom humor. "Espero que no domingo ele faça isso e o Guerrero faça dois gols."