Confirmado, Victorino espera volta por cima no Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Mauricio Victorino foi oficializado nesta quinta-feira como mais um reforço para a defesa do Palmeiras em 2014, depois de o clube acertar com o experiente Lúcio. O uruguaio de 31 anos chega após uma temporada conturbada no Cruzeiro, na qual sofreu com lesões e praticamente não atuou. Por isso, espera dar a volta por cima no time paulista.

"Estou feliz por chegar aqui, o Palmeiras me viu e se interessou pelo meu futebol. O ano passado foi muito difícil para mim, não pude jogar, mas, felizmente, tudo isso já passou, ficou para trás. Tenho de olhar para a frente, o Palmeiras é um time grande. Tenho certeza de que será muito bom", comentou o novo reforço.

Victorino iniciou o ano de 2013 com um problema no tendão de Aquiles da perna direita e, quando se recuperava, sofreu outra lesão, desta vez no ligamento do joelho direito. Com os novos ares em 2014, o jogador conta com a ajuda de um velho conhecido para se adaptar rapidamente: o volante Eguren, seu companheiro de longa data na seleção uruguaia.

"Falei o tempo todo com ele (Eguren), desde o ano passado, quando já teve um interesse do Palmeiras. Ele me falou para vir para cá, e eu disse que eu queria. Durante esses últimos dias, ele sempre me perguntava: ?Quando você chega??. Estou muito feliz por estar aqui e ele me ajudará muito com a minha adaptação à cidade e ao grupo", disse.

Mesmo tendo sido confirmado somente nesta quinta, Victorino já estava treinando com o elenco palmeirense em Itu, onde a equipe realiza sua pré-temporada. Ele foi recebido pelo técnico Gilson Kleina e revelou que teve uma boa primeira impressão de seu novo comandante.

"O primeiro contato com ele foi muito bom. Foi breve, mas ele me deu algumas dicas sobre a cidade, me perguntou se eu estava feliz... Na verdade, estou muito feliz e ansioso para me integrar ao grupo", apontou o zagueiro uruguaio.