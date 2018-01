Conflito de torcidas deixa 8 feridos Uma briga entre torcedores corintianos e palmeirenses na estação Prefeito Saladino da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Santo André, Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, acabou com oito feridos - um deles à bala - e 46 detidos. No estádio do Pacaembu, o Corinthians havia vencido o União Barbarense, de virada, por 2 a 1. Já o Palmeiras tinha derrotado sem dificuldades o São Caetano, que jogava em casa, por 2 a 0. Na estação, entretanto, os torcedores não queriam saber de comemoração. "Os integrantes da Mancha Verde esperaram na plataforma, por cerca de 30 minutos, os torcedores da Gaviões da Fiel", contou o tenente da PM Roberto Knobl. Segundo ele, funcionários da CPTM atrasaram o trem que levava os corintianos para evitar que as duas torcidas se encontrassem na estação Prefeito Saladino. "Os funcionários ligaram para a polícia e disseram que segurariam o trem por uns 20 minutos, para dar tempo de as viaturas chegarem ao local", disse o tenente. Só que o tempo não foi suficiente para evitar o confronto. Quando os PMs entraram na estação, a briga já havia começado. De acordo com os policiais, havia mais de 100 torcedores no início da pancadaria. Os dois grupos se armavam com o que viam pela frente: pedras, pedaços de cano e madeira e até fogos de artifício. Alguns torcedores, entretanto, carregavam revólveres e pistolas. O palmeirense Emerson Urbano Quitino, de 29 anos, levou um tiro na coxa esquerda e foi levado ao Hospital Municipal de Santo André. Acabou liberado após ser medicado. Foram necessárias dez viaturas para conter os torcedores. A maioria conseguiu fugir. Os que ficaram foram levados num comboio para o 4º Distrito Policial de Santo André. Sentados na entrada da delegacia, cobriam o rosto com as mãos, camisetas ou bonés. "A pistola e o revólver não foram encontrados. Devem ter sido jogados no mato ou os torcedores que estavam armados conseguiram fugir", disse Knobl. De acordo com o delegado Paulo Sérgio Dionízio, a bala que acertou o torcedor Quitino não foi disparada por um policial militar - quando as viaturas chegaram, o palmeirense já estava ferido. Dos 46 torcedores levados à delegacia, apenas oito foram autuados por agressão - incluindo o palmeirense ferido à bala. Os demais acabaram liberados. No último sábado, no desfile de blocos que abriu o carnaval paulista, conflitos entre torcedores do São Paulo, Corinthians e Palmeiras resultaram em três mortes. Amanhã a Gaviões da Fiel, do Corinthians, desfila no Sambódromo pelo grupo Especial. No dia seguinte é a vez do bloco da Mancha Alviverde, do Palmeiras desfilar pelo grupo de Acesso. A PM prometeu reforçar o patrulhamento na região do sambódromo para evitar novos conflitos.