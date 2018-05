Conformada com Série B, Portuguesa rifa carro para amenizar crise

SÃO PAULO - A Portuguesa está "usando a criatividade", nas palavras do presidente Ilídio Lico, para enfrentar a realidade financeira depois da derrota na disputa judicial por uma vaga na Série A do Brasileirão.

Um dos projetos criativos é uma rifa - os conselheiros usam a expressão "ação entre amigos". O objeto rifado é um automóvel Mercedes C180, avaliado em R$ 140 mil. Serão vendidos mil números a R$ 1 mil cada, o que totaliza R$ 1 milhão. Cada comprador concorre com dez opções nos sorteios da Loteria Federal. Com a rifa, o clube espera arrecadar cerca de R$ 800 mil líquidos, o suficiente para as contas de um mês e meio.

Outra ideia é pedir a colaboração de R$ 20 dos cerca de 60 mil seguidores do clube na rede social Facebook, o que seria suficiente para cobrir a folha salarial de um mês. O site da Lusa também vai pedir doações em dinheiro, com uma conta bancária específica para receber as transferências, que variam de R$ 10 a R$ 1 mil. Por fim, o clube venderá mil títulos remidos (isento de mensalidades) por R$ 12 mil cada. Os títulos serão parcelados em 12 vezes.

O objetivo central é complementar o valor das cotas de tevê, principal fonte de renda do clube, que não é suficiente para quitar as dívidas mensais. Em 2014, a Lusa vai receber dez parcelas de R$ 270 mil pela Série B. No ano passado, recebeu R$ 18 milhões (R$16,2 milhões após impostos) pela Série A.