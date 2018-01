Conformado, Santos aceita empate Os jogadores do Santos admitiram que a primeira partida do Campeonato Paulista foi morna contra o Santo André. Como deveria ser. Com a honrosa exceção de Robinho, faltou brilho no empate por 2 a 2 com o Santo André. Não bastasse a volta dos atletas depois das férias e intermináveis comemorações pela conquista do título nacional de 2003, eles tiveram de enfrentar o gramado esburacado e com péssimo sistema de drenagem do Bruno José Daniel. No final, confessavam seu conformismo com o resultado. "Foi o que deu para fazer. Tivemos as férias e depois uma pré-temporada dura, muito puxada fisicamente. O Santo André estava empolgado com o retorno para a Primeira Divisão. Nosso time ainda está desentrosado pela entrada de atletas importantes como o Ricardo Oliveira. Não temos de reclamar. O empate foi um resultado justo", analisava Robinho. "Lógico que gostaríamos de começar o Campeonato Paulista vencendo, mas não deu. O gramado estava muito pesado pelas chuvas, o que só favoreceu o sistema de marcação do Santo André. Eu cansei um pouco e não pude ajudar a equipe como posso. Mas, tudo bem. O ano está apenas começando. Sabemos que podemos e vamos melhorar muito e rapidamente", se consolava Diego. Quem tinha motivos para mostrar um sorriso verdadeiro entre tantos amarelos era Ricardo Oliveira. Embora sua advogada Gislaine Nunes houvesse assegurado na noite de sexta-feira que o atacante poderia estrear pelo Santos, o clima de suspense dominou o aquecimento do time. Todos temiam que surgisse um oficial de justiça com nova liminar da Portuguesa proibindo o atacante de entrar em campo. "Lógico que qualquer jogador ficaria preocupado. Mas quando subi em campo e percebi que participaria normalmente do jogo, esqueci a pendência jurídica. Só pensava em começar a justificar a aposta que a diretoria, o técnico e os meus companheiros fizeram no meu futebol. Consegui sofrer o pênalti e cobrá-lo bem, marcando o primeiro gol com a camisa santista", dizia, feliz. Ricardo elogiava demais os novos parceiros. Principalmente Robinho. "É fácil jogar no Santos. O time todo é habilidoso e veloz e busca demais o ataque. Eu consegui boas tabelas principalmente com o Robinho. Além de excelente driblador e ótimo domínio de bola, ele é inteligente e consegue deixar o atacante livre para marcar. Quando atingir o meu entrosamento com a equipe tenho certeza de que conseguiremos excelentes resultados nos vários campeonatos que nos esperam." Os jogadores confidenciaram que ficaram perplexos com a confusão armada pela FPF, Globo e SBT - o que os obrigou a enfrentar um inédito intervalo de 32 minutos. "Ninguém sabia o que iria acontecer. Um funcionário da FPF desceu no nosso vestiário e falou que o recomeço da partida iria demorar mais do que normal, que deveríamos ter paciência. Nós já tínhamos idéia que estava acontecendo uma guerra entre o SBT e a Globo. Hoje em dia quem manda no futebol é mesmo a televisão. Só nos coube esperar e torcer para houvesse segundo tempo", dizia Paulo Almeida. Embora Leão tenha afirmado que não espera mais a contratação de Fabiano, ex-São Paulo e Internacional, a diretoria santista ainda fará um último contato com o jogador neste domingo. Se ele aceitar o aumento na proposta por um contrato de seis meses, deverá ser anunciado na segunda-feira. Caso contrário, o time buscará outro meia. Os empresários também tentam um lateral-direito, exigido por Leão.