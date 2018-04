Confronto direto pode gerar mudança no G-4 da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B pode ter uma grande novidade, nesta sexta-feira, na continuação da 26.ª rodada. O São Caetano recebe o Ceará, o quarto colocado, e em caso de vitória passa a figurar no G-4, reforçando o sonho de retornar à elite nacional em 2010.

O clube paulista tem ao seu lado o fator campo. Além disso, na última rodada derrotou a Ponte Preta, em um resultado que deixou o time do ABC na quinta colocação, com 40 pontos, três a menos que o Ceará. O clube de Fortaleza tenta a reabilitação após a derrota, com um gol de mão, para o Paraná.

Em Taguatinga, a Portuguesa enfrenta o Brasiliense ainda sonhando com o acesso. Apesar de ter perdido para o Ipatinga, a Lusa segue na briga - está na sétima colocação, com 38 pontos. Já o clube de Distrito Federal, na 11.ª posição com 34, vem de vitória sobre o Bahia, em Salvador.

Fortaleza e Campinense lutam contra o rebaixamento no Castelão. Sem vencer há seis jogos, o clube cearense tem a estreia do técnico Roberto Fernandes, ex-Figueirense, para tentar deixar a lanterna, onde soma apenas 23 pontos. O rival da Paraíba bateu o Bragantino, está em recuperação, mas ainda segue na zona de rebaixamento - é o 18.º colocado, com 26 pontos.

A rodada começou na última terça com a vitória do Bragantino sobre o Juventude, no interior paulista, e o empate sem gols entre Ipatinga e o ameaçado Bahia. Outros cinco jogos, sendo três clássicos regionais, encerram a rodada no sábado.

Confira a 26.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Bragantino 3 x 2 Juventude

Ipatinga 0 x 0 Bahia

Sexta-feira

21 horas

São Caetano x Ceará

Brasiliense x Portuguesa

Fortaleza x Campinense

Sábado

16h10

Guarani x Ponte Preta

Paraná x Figueirense

Duque de Caxias x Vasco

Atlético-GO x Vila Nova

21 horas

ABC x América-RN