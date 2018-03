Confronto dos rebaixados na Série A2 O "confronto dos rebaixados" entre Flamengo e Matonense, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, abre na tarde desta sexta-feira, a 18ª rodada, a última da primeira fase, do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo estava anteriormente marcado para domingo, mas foi antecipado a pedido da diretoria rubro-negra para evitar maiores problemas com a torcida, que atacou os jogadores por causa do rebaixamento no último final de semana. Vice-lanterna do Grupo 2, com 10 pontos, o Corvo assinou sua sentença ao ser derrotado por 2 a 0 pelo líder São Bento, fora de casa, na última rodada. Já a lanterna Matonense, com nove pontos negativos, cumpre o último ato da tragédia que vem protagonizando desde o início da temporada graças ao descalabros financeiros e administrativos. A rodada decisiva da primeira fase da Série A2 continua no próximo domingo, com outras nove partidas. Das oito vagas para etapa seguinte da competição, cinco já têm dono - Comercial e Bandeirante no Grupo 1; São Bento, Juventus e Bragantino no Grupo 2. Além disso, já são três os rebaixados: Francana, Flamengo e Matonense. O último rebaixado ficará entre Rio Preto - que, matematicamente, já caiu - e o Botafogo - que pode perder seis pontos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por escalação irregular de um jogador. Confira a rodada completa: sexta-feira - 15 horas - Flamengo x Matonense; domingo - 15 horas - Francana x Araçatuba; Bandeirante x Olímpia; Taquaritinga x Rio Preto; Botafogo x Comercial; Sertãozinho x Mirassol; Taubaté x Bragantino; Nacional x São Bento ; Guaratinguetá x Noroeste; Juventus x Oeste.