Confronto entre Brasil e Itália é o mais procurado na Copa das Confederações

ZURIQUE - A Fifa divulgou nesta sexta-feira um novo balanço sobre a venda de ingressos para Copa das Confederações de 2013. A surpresa ficou por conta da intensa procura pelo confronto entre Brasil e Itália, marcado para o dia 22 de junho, em Salvador, que teve mais pedidos de entradas do que a final do torneio.

De acordo com o comunicado da Fifa, 62.628 ingressos já foram requisitados para um dos maiores clássicos do futebol mundial, reedição das finais das Copas do Mundo de 1970 e 1994, ambas vencidas pelo Brasil. A decisão do torneio é apenas o terceiro jogo mais procurado, atrás também da abertura: a partida entre Brasil e Japão, dia 15, em Brasília.

No total, 362.767 ingressos foram solicitados na atual fase de vendas, sendo que cerca de 98% dos pedidos partiram do Brasil, País com maior número de interessados, seguido de Espanha, México, Estados Unidos, Japão, Itália, Alemanha, França, Uruguai e Argentina.

Todas as solicitações serão coletadas ao fim desta fase, na próxima terça-feira, às 8 horas (de Brasília). Um dia depois, será realizado um sorteio para os jogos que tiveram mais pedidos do que ingressos disponibilizados. Os torcedores com pedidos aprovados, negados ou parcialmente aprovados serão avisados até o dia 14 de fevereiro.

A Copa das Confederações acontecerá entre os dias 15 e 30 de junho deste ano e envolve os campeões de cada continente. Estão confirmados no torneio: Brasil, Japão, México, Itália, Espanha, Uruguai e Taiti. O representante africano sairá da Copa Africana de Nações, que começará no fim desse mês.