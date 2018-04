Confronto entre São Paulo e Atlético-MG na Libertadores mexe com a torcida SÃO PAULO - O São Paulo não resistiu à pressão do Atlético-MG e sucumbiu na Copa Libertadores. Com três gols de Jô e um de Diego Tardelli, os mineiros arrasaram o visitante por 4 a 1, mantiveram a invencibilidade no Independência e avançaram às quartas de final.