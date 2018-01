Confronto opõe os líderes do Interior Clubes do interior com melhores campanhas no Campeonato Paulista com nove pontos cada, Mogi Mirim e Ituano fazem neste sábado, às 17 horas, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", em Mogi, o chamado jogo de seis pontos. Os adversários estão separados apenas pelo saldo de gols: o Ituano, com dois positivos, é quarto colocado, na frente do Mogi, que tem saldo de um gol. Mas as coincidências não param por aí. Na última rodada, ambos conseguiram resultados expressivos. O Mogi venceu a Inter de Limeira por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Ituano derrotou o União Barbarense, por 1 a 0, em Itu. O Mogi entra em campo sem sua maior estrela. O atacante Neto, artilheiro do time com quatro gols, foi negociado com o futebol coreano. Em seu lugar, o técnico José Carlos Serrão já confirmou Mendes. "Quero agarrar esta oportunidade e garantir meu espaço no time", disse o jogador, autor de dois gols neste Paulistão. Além de Neto, o zagueiro Marcelo Miguel, suspenso, também desfalca o Mogi. Em seu lugar, Graziani já foi confirmado. O Ituano vai à Mogi tentando manter o bom desempenho fora de casa e repetir o feito de duas rodadas atrás, quando venceu a Ponte Preta por 4 a 3, em Campinas. Para tentar a terceira vitória consecutiva, o técnico Leandro Campos deverá mandar a campo o mesmo time que venceu o Barbarense. Entretanto, dois jogadores ainda são dúvidas: os meio campistas Wilson Mathias e Ricardo Oliveira, sentem fortes dores musculares. Eles serão submetidos a testes antes do jogo e caso sejam vetados, Eurico e Bosco, respectivamente, vão substituí-los.