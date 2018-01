Confronto paulista é destaque na Série C Santo André e Sertãozinho abrem a segunda rodada para os paulistas no Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado, às 20h30, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Jogando no estádio Bruno José Daniel, o time do ABC espera conquistar um bom resultado para reverter a vantagem do adversário e poder jogar pelo empate no jogo de volta. Para este jogo a maior novidade será a estréia do técnico Luís Carlos Martins, ex-Portuguesa de Desportos, no comando do Santo André. Conhecido no futebol por conquistar acessos, ele substitui Rotta, que deixou o time depois de não conseguir dar bom padrão de jogo ao forte elenco montado pela diretoria. No Sertãozinho o time vive a tristeza por ter perdido mais uma batalha na Justiça. O time ainda tentava ganhar na justiça o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. No julgamento da última quinta-feira o STJD deu ganho de causa ao Taubaté, esgotando as possibilidades de recorrer por vias legais. Nesta sexta-feira à tarde o STJD indeferiu o pedido da Internacional de Limeira, que pedia os pontos da partida em que perdeu para o Ituano alegando que o adversário teria utilizado o meia Zé Augusto de forma irregular. Com isso, o Ituano segue na Série C e o XV de Piracicaba está fora. A partida entre Ituano e União Barbarense, que seria realizada no sábado, foi adiada para a próxima quarta-feira. O jogo entre Confiança-SE X Comercial-MS continua cancelado, porque o STJD ainda não definiu a data de julgamento de recurso do Operário-MS que pretende ficar com a vaga de seu rival. Outros jogos - Ainda no sábado serão realizados mais dois jogos pela Terceira Divisão. Às 16 horas o Atlético-GO recebe o Ituiutaba-MG e às 19 jogam Rio Branco-MG e Ipatinga-MG. Na tarde de sexta-feira a Tuna Luso-PA venceu o Nacional-AM por 1 a 0 e no d omingo joga por um empate em Manaus para passar à terceira fase. Dos 93 clubes que iniciaram a competição, agora só 56 continuam na luta pelo título. Até a definição dos quatro finalistas, a disputas serão no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta.